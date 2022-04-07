Канберра, , 08:41 — REGNUM Шоколадные яйца Kinder были отозваны с полок супермаркетов по всей Австралии из-за опасений по поводу потенциального заражения сальмонеллой. Об этом 7 апреля сообщил телеканал Nine News.

Киндер сюрприз Boombob.ru

Управление пищевых стандартов Австралии и Новой Зеландии (FSANZ) сообщило, что компания Ferrero Australia проводит отзыв изделий Kinder, произведенных в Бельгии. Яйца Kinder ранее были доступны для продажи в сетях Coles, Woolworths, Target, Kmart, Big W, частных продовольственных магазинах, включая IGA и на заправочных станциях.

Всего под изъятие с магазинных полок попали яйца Kinder по четырем товарным позициям.

Три отозванные позиции имеют срок годности в промежутке между 23 августа по 13 сентября 2022 года. Промежуток для четвертой позиции — между 10 октября и 20 ноября 2022 года.