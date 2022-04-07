Канберра, 7 апреля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Шоколадные яйца Kinder были отозваны с полок супермаркетов по всей Австралии из-за опасений по поводу потенциального заражения сальмонеллой. Об этом 7 апреля сообщил телеканал Nine News.

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Управление пищевых стандартов Австралии и Новой Зеландии (FSANZ) сообщило, что компания FerreroAustralia проводит отзыв изделий Kinder, произведенных в Бельгии. Яйца Kinder ранее были доступны для продажи в сетях Coles, Woolworths, Target, Kmart, Big W, частных продовольственных магазинах, включая IGA и на заправочных станциях.

Всего под изъятие с магазинных полок попали яйца Kinder по четырем товарным позициям.

Три отозванные позиции имеют срок годности в промежутке между 23 августа по 13 сентября 2022 года. Промежуток для четвертой позиции — между 10 октября и 20 ноября 2022 года.