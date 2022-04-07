Лондон, , 08:38 — REGNUM Две трети населения планеты проживают в странах, которые поддерживают Россию или нейтрально относятся к ней в контексте связанных с Украиной событий. Об этом пишет британский журнал The Economist.

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Авторы статьи распределили все страны мира по трём категориям, на пророссийские, прозападные и нейтральные. Поддерживают Россию 28 государств, включая Китай, Сирию, Пакистан, Эритрею и Эфиопию. В них проживает примерно треть всего населения.

Ещё 32 страны отнесены к нейтральным, в их числе Индия, Бразилия и Бангладеш. Здесь также проживает около трети населения Земли. В 131 «прозападной» стране проживает совокупно примерно 36% населения планеты.

«Около двух третей населения Земли живут в странах либо нейтральных, либо пророссийских. Расклад сил здорово искажают Китай и Индия — на них приходится до трети мирового населения», — говорится в публикации.

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