Сидней, Австралия, 7 апреля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Прогнозируется, что река Непин на западе Сиднея скоро достигнет уровня, аналогичного разрушительному наводнению в апреле 1988 года, поскольку в настоящее время на мегаполис обрушилось рекордное количество осадков за последние десятилетия. Об этом 7 апреля сообщил телеканал Nine News.

Сидней

В Бюро метеорологии предупредили местных жителей Менангля, Камдена и Валласии, что в местах их проживания действуют предупреждения о возможных наводнениях.

Разлив реки Хоксбери в Северном Ричмонде также может стать причиной сильного наводнения, поскольку дожди заливают не только Сидней, но и всю территорию Нового Южного Уэльса, предупреждают синоптики.

Отмечается, что за последние 24 часа в Сиднее выпало более 100 мм осадков. Приказы об эвакуации населения были изданы для Вороноры и населенных пунктов вокруг залива Боннет. Жителей Чиппинг-Нортона, расположенного на юго-западе штате, также просят покинуть свои дома.