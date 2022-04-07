Канберра, 7 апреля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В последнее время жители пострадавших от наводнений районов Австралии все чаще встречаются в повседневной жизни с ядовитыми пауками и змеями, поскольку они ищут убежища в жилых зданиях из-за поднявшегося уровня воды. Об этом 7 апреля сообщил телеканал NineNews.

Sarefo Паук

«Влажность играет огромную роль для многих из этих жутких ползунов или рептилий в целом, которые выходят на улицы. Они любят влажность», — сказал в интервью журналистам работник Австралийского парка рептилий Сэм Херрманн.

Особенно остро проблема стоит для жителей Нового Южного Уэльса, где проживает наибольшее количество австралийцев, что увеличивает вероятность их встречи с опасными рептилиями или пауками. В Австралийском парке рептилий уже предупредили, что готовы принимать от граждан животных, которых они поймали, в рамках специальной программы.

«Очевидно, что эти животные заползают в ваш дом не для того, чтобы навредить вам. У них нет причин для этого», — подчеркнул Херрманн.