Абакан, , 08:32 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 47 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 7 апреля в правительстве республики.

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Уточняется, что семь новых случаев COVID-19 зарегистрировано при плановом мониторинге. С начала 2022 года в Хакасии выявлено 33 142 носителя коронавируса. Амбулаторно лечатся 195 (-8) ковид-пациентов, в стационаре — 137 (-6).

«На аппаратах ИВЛ на данный момент ни одного пациента», — подчеркнули в республиканском оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля в Хакасии было подтверждено 36 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 208 человек.

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