Оренбург, 7 апреля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Из Оренбургской области на службу в армию весной, согласно плану, должны отправить 2101 призывника. Об этом на заседании региональной призывной комиссии проинформировал вице-губернатор – заместитель председателя правительства – руководитель аппарата губернатора и правительства Оренбуржья Дмитрий Кулагин.

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Он напомним, что весной 2021 года регион отправлял служить 2068 новобранцев. »Это обычное призывное задание», — сказал Кулагин и подчеркнул, что призыв вновь проходит в непростых условиях – осложненных проведением спецоперации на Украине. В связи с этим необходимо строго соблюдать законность и не допустить протесты. Ранее ситуацию осложняло распространение коронавирусной инфекции.

Вице-губернатор также отметил, что согласно президентскому указу общее количество призывников в России по сравнению с 2021 годом не изменилось и составляет 134 500 человек. «Это еще одно доказательство того, что в операции по денацификации и демилитаризации Украины военнослужащие срочной службы не участвуют», — акцентировал он внимание