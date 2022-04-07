Иркутск, , 08:30 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известил об окончании расследования уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины, обвинённого в убийстве из корыстных побуждений. Как сообщает телеграм-канал надзорного ведомства, преступный замысел удалось раскрыть спустя 25 лет: судить злоумышленника будут по статье 102, предусмотренной УК РСФСР.

Убийства

Летом 1996 года мужчина, находясь в компании знакомого и двух женщин, остановил возле аэропорта областного центра автомобиль «ГАЗ-31 029», чтобы доехать до города Усолье-Сибирское. Во время движения мужчина, действуя из корыстных побуждений, решил завладеть транспортным средством.

Под вымышленным предлогом он попросил водителя остановиться. В этот момент мужчина достал обрез ружья и выстрелил в шею водителя. От полученного ранения потерпевший скончался. Тело погибшего подозреваемый с товарищем перенесли в лесной массив, после чего скрылись на похищенном автомобиле.

Сотрудниками полиции со следователями СК местонахождение подозреваемого было установлено. В октябре 2021 года при содействии сотрудников СОБР Управления Росгвардии фигурант был задержан. Злоумышленник заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что собранные следственным отделом по Кировскому району Иркутска доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 49-летнему мужчине: он признан виновным в убийстве по найму.

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