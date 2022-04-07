Крутинский р-н, , 08:28 — REGNUM В Крутинском районе Омской области задержали 44-летнюю доярку по подозрению в убийстве скотника. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, 49-летний мужчина скончался в больнице 2 апреля.

Коровы Фото Алексея Гусева

По данным следствия, днём 27 марта между работниками скотного двора произошла ссора из-за того, что скотник не дал коровам сена. В ходе конфликта женщина ударила ножом потерпевшего, после чего его госпитализировали в районную больницу.

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъят нож, допрошена подозреваемая, следствие намерено избрать женщине меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», — отметили в ведомстве.