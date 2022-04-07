Москва, 7 апреля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем», который проходил в Москве с 1 сентября по 1 октября 2021 года, получил премию событийной индустрии «Событие года», сообщается на портале мэра столицы.

Василий Иванов ИА REGNUM Фестиваль «Цветочный джем»

Фестиваль «Цветочный джем» занял первое место в номинации «Лучший городской праздник». В 2021 году для фестиваля на площадках в центре города было построено 12 дизайнерских садов площадью от 30 до 5500 кв. метров.

Сады с уникальным ландшафтным решением разместили в местах, которые знают и любят москвичи и гости столицы. Все сады «Цветочного джема» были открыты круглосуточно, их мог посетить бесплатно любой желающий.

ИА REGNUM ранее сообщало, московский фестиваль «Цветочный джем» назван лучшим мероприятием в этой категории и получил первое место в конкурсе «Лучшие места и события».

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