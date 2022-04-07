Вашингтон, , 08:27 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

Александр Овечкин Michael Miller

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу и отдал одну результативную передачу. Также отличились защитники Мартин Фегервары и Джон Карлсон, оформивший дубль. На счету Евгения Кузнецова два голевых паса.

В составе «Тампы» точными бросками отметились российский форвард Никита Кучеров, а также Ник Пол и Росс Колтон. Защитник Михаил Сергачёв отдал одну голевую передачу.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 86 очков. «Тампа» идёт на шестом месте в Восточной конференции с 93 очками.

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