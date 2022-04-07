Берлин, , 08:27 — REGNUM К осторожности в оценке событий, произошедших в украинской Буче, призвал депутат Европейского парламента от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Максимилиан Кра 3 апреля на своей странице в Twitter.

3 апреля украинские власти и западные СМИ заявили о том, что в украинском городе Буча якобы совершены массовые убийства мирных жителей, в чем они обвинили российских военных. При этом из города российские войска ушли еще 30 марта, после чего из города выступали и местный его глава, а также ряд журналистов. Никто из них не сделал заявлений о десятках мертвецов, якобы лежащих на улицах. Кроме того, трупы не зафиксированы и на видео украинской полиции, которая входила в город 1 апреля.

«Вот видео от 2 апреля. Тел нет, о преступлениях прохожие тоже не сообщают. Видео взято из украинских источников_», — написал Кра.

«Буча была оставлена российскими войсками 31 марта. Имеется множество фотографий и видеозаписей от 1 и 2 апреля, на которых нет следов преступлений, о которых стали сообщать 3 апреля. На снимках от 3 апреля нет следов разложения [тел], одежда не повреждена. В связи с этим рекомендуется соблюдать осторожность!» — добавил он.

Напомним, накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки вслед за госсекретарём США Энтони Блинкеном обвинила Китай в том, что тот в ситуации на Украине и, в частности, с украинской Бучей, находится на «неправильной стороне истории».