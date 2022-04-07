Брюссель, , 08:26 — REGNUM Рост цен на бензин в Евросоюзе может привести к серьёзным последствиям. Так, из-за простоя транспорта в результате высокой стоимости топлива под угрозой оказываются продовольственные поставки по всей Италии. Такую обеспокоенность в письме в адрес Еврокомиссии высказала группа депутатов Европарламента от Италии.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Политики указывают, что на сегодня из-за роста стоимости сырья, который усугубляется ситуацией на Украине, цены на бензин и дизельное топливо в Евросоюзе достигли рекордно высоких значений. В Италии всего за год они выросли на 50% — до €2,2 и €2,1 за литр соответственно, отмечается в документе, на который ссылается RT.

«Из-за роста цен простаивают 70 тыс. грузовых автомобилей, а из-за, что ставит под угрозу продовольственные поставки по всей Италии», — заявили парламентарии.

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Евродепутаты просят Еврокомиссию пояснить, будут ли внесены поправки в действующее законодательство с целью установления максимального порога акцизной ставки для каждого государства ЕС. Также политики интересуются планируемыми мерами поддержки со стороны ЕК для стран, наиболее пострадавшие от снижения импорта нефти из России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства Италии Стефано Патуанелли заявил, что Евросоюзу нужен специальный фонд, из средств которого компенсировались бы потери от резкого роста цен на энергоносители. В противном случае возможны «самые драматические последствия для экономик», считает министр.

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