Уфа, , 08:36 — REGNUM Для многонациональной России, мир между народами и религиями является жизненно важным условием целостности и мощи страны, единства её граждан. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на заседании совета при главе региона по межнациональным отношениям.

Дружба народов

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В Уфе 6 апреля глава Башкирии Радий Хабиров провёл заседание совета при главе региона по межнациональным отношениям, в котором приняли участие духовные лидеры традиционных конфессий республики, члены совета, руководители национально-культурных объединений, общественных организаций, главы муниципальных образований.

В своем выступлении Хабиров отметил, что в республике русские, татары, башкиры, чуваши, мари, мусульмане, православные иудеи — все дружат с детства. Они растут, трудятся, учатся, женятся, создают смешанные семьи. И если нужно — вместе защищают своё Отечество.

Он подчеркнул, что среди героев специальной военной операции будут русские, башкиры, чеченцы, татары, марийцы, чуваши и представители других национальностей, которые веками живут как братья.

«Сейчас непростое время. В отличие от паникеров, которые говорят, что оно безнадёжное, скажу, что оно всего лишь непростое. Главное, на мой взгляд, — быть вместе и объединиться вокруг нашего Президента, встать за него горой и поддерживать во всех делах и начинаниях. Если мы будем так действовать, всё у нас будет хорошо. В эти дни нам очень важно поддерживать друг друга и объединиться», — приводит пресс-служба главы региона слова Хабирова.

Глава Башкирии также заявил, что для многонациональной России, мир между народами и религиями является жизненно важным условием целостности и мощи страны, единства её граждан.

«Главная мысль, которую я хочу донести, — на любое агрессивное действие мы должны давать ответ и защищать друг друга. В этом должен быть залог нашей с вами дальнейшей работы. И от вас в этом вопросе многое зависит», — подчеркнул глава региона, обращаясь к собравшимся.

Он напомнил, что на западе осуществляются попытки не только «отменить» русскую культуру и цивилизацию, но и изолировать Россию от всего мира.

«Они хотят расшатать наше единство внутри страны через организацию «гражданских протестов», «массовое выражение недовольства военной спецоперацией», ограничением доступа к привычным импортным товарам и т.д. Всё это сопровождается беспрецедентной атакой на наше общество», — отметил глава региона, заявив, что нужно решительно блокировать такие выпады и попытки разрушить Россию извне.

Хабиров отметил, что необходимо разъяснять людям, что за призывами к «идеалам демократии, гуманизма, прав человека», другими подобными лозунгами очень часто стоят идеи шовинизма и ксенофобии, а иногда неприкрытая ничем нацистская свастика.

«Нам нужно всем вместе жёстко противостоять деструктивным силам, которые в том числе в Башкирии пытаются разыграть «национальную карту», спекулируя на очень чувствительных для людей темах. Здесь нам нужно проявить мудрость и решительность», — заявил глава региона.

Он также подчеркнул, что это очень важно в условиях специальной операции на Украине и сильнейшего давления на Россию со стороны коллективного Запада.