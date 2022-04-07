Москва, 7 апреля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. О героических действиях инспектора-водителя взвода военной полиции ефрейтора Евгения Олькова в ходе специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) России по денацификации Украины рассказали 7 апреля в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Инспектор-водитель взвода военной полиции ефрейтор Евгений Ольков

Отмечается, что ефрейтор сопровождал колонну подвоза топлива для развертывания полевого района заправки военной техники и в ходе заправки танкового полка обнаружил в непосредственной близости от российской бронетехники украинского диверсанта, задержал его.

Также указывается, что после допроса задержанного Ольков установил, что диверсант осуществлял разведку мест размещения российских войск для последующей передачи координат местоположения военной техники для нанесения минометного удара.

«Понимая, что диверсант действовал не один, ефрейтор Ольков мгновенно дал команду на немедленное выдвижение тыловой колонны и танкового полка из района, который впоследствии подвергся минометному обстрелу», — говорится в сообщении.

Помимо того, уточняется, что затем ефрейтор во время осуществления прикрытия подступов к новому району заправки смог предотвратить еще две попытки проникновения диверсантов.

«Благодаря смелости, отваге и самоотверженным действиям ефрейтора Евгения Олькова было предотвращено уничтожение большого количества личного состава и военной техники», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали о героических действиях механика-водителя десантно-штурмового взвода рядового Ивана Юртаева в ходе специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) России по денацификации Украины.

Читайте также: В Минобороны России сообщили о подвиге рядового Юртаева