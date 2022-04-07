Москва, , 08:24 — REGNUM Приостановка работы России в Совете по правам человека ООН может иметь разрушительные последствия для этой организации, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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«Это является знаковым шагом США и их союзников, который рискует иметь разрушительные последствия для системы ООН. Эта ситуация раскрывает более общую картину: западные страны хотят подорвать институты ООН под ширмой наказания России», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, США рассчитывают провести 7 апреля заседание Генассамблеи ООН по вопросу приостановки членства (с перспективой исключения) России в Совете по правам человека (СПЧ), используя для этого провокацию в украинской Буче.

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