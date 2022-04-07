Горно-Алтайск, , 08:22 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин принёс соболезнования родным, близким и всем сторонникам лидера ЛДПР Владимира Жириновского в связи с его смертью. Об этом он написал в своём телеграмм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Жириновский Instagram.com/zhirinovskiy

«Яркий политик. Талантливый полемист. Принципиальный и неравнодушный к жизни своей страны. Сегодня не стало Владимира Вольфовича Жириновского – основателя и лидера одной из старейших российских партий», — отметил он.

По словам Хорохордина, либерал-демократы представлены в Государственном Собрании – Эл Курултай, а также в городском и ряде районных и сельских советов депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 75-летний политик скончался после продолжительной болезни 6 апреля. Похороны Владимира Жириновского пройдут на Троекуровском кладбище в Москве.

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