Якутск, , 08:25 — REGNUM В Якутии объявлена закупка 9,8 тыс. рулонов туалетной бумаги. Закупает их управление Пенсионного фонда республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта госзакупок.

Большие горы туалетной бумаги на полках в магазине Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Потратить на эти цели госучреждение намерено 311,4 тыс. рублей. По условиям закупки, 200 рулонов должны быть со втулкой, остальные — без. При этом, по информации ИА SakhaNews численность сотрудников Пенсионного фонда Якутии составляет не более 200 человек.

Организация также закупает 170 литров жидкого мыла, 24 кг хозяйственного мыла и почти 50 кг чистящего порошка. На эти цели собираются потратить около 32 тыс. рублей. ПФ Якутии также нуждается в более, чем 2000 мешках для мусора, за них готовы заплатить 359 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госсобрании Якутии принято решение больше не покупать золотые часы, которые дарили вместе с грамотой. В условиях санкционного давления на Россию их изготовление стало слишком дорогим, констатировали в республиканском парламенте. Одну из закупок часов на 5,1 млн рублей отменили.