Нальчик, 7 апреля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии было совершено преднамеренное убийство во дворе одного из многоквартирных жилых домов в городе Нальчике. Водитель на своей машине наехал на 77-летнюю женщину, после чего скрылся с места происшествия, а пострадавшая скончалась от полученных травм. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили 7 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Поток машин

Инцидент произошел днем 3 апреля. Передвигавшийся на своем автомобиле по улице Мальбахова в городе Нальчик 33-летний мужчина устроил разборки с другим водителем из-за того, что он якобы нарушил правила дорожного движения. Он стал преследовать нарушителя, въехал во двор многоэтажного дома, где между водителями произошла драка.

Её свидетелем стала женщина 1943 года рождения. Она потребовала прекратить драку, пригрозив вызвать полицию.

«Женщина попыталась воспрепятствовать ему и встала перед капотом автомашины. Подозреваемый, осознавая характер своих действий, привел автомашину в движение, резко тронувшись с места, сбил женщину, после чего, переехав её, скрылся с места преступления. Потерпевшая скончалась на месте от полученных травм», — говорится в сообщении.

По горячим следам водитель был задержан. В настоящее время по делу ведется следствие.