Токио, 7 апреля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Япония за март потеряла более чем 2% средств, вложенных в государственные ценные бумаги США, из-за их удешевления. Об этом 7 апреля сообщает японское министерство финансов.

Тренд на снижение

Отмечается, что зафиксированное на 31 марта сокращение валютных резервов Японии стало самым крупным за всё время публикации таких данных. Ему также способствовало падение курса евро по отношению к доллару.

Напомним, Япония является крупнейшим кредитором — держателем госбумаг США на сумму около $1,4 трлн.

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