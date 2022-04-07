Саратов, 7 апреля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Саратовской области 15 апреля откроется навигация для маломерного флота. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Речная навигация

Как отметил главный государственный инспектор области по маломерным судам Артем Голубев, подготовка к навигационному периоду идет полным ходом. Судоводители готовят суда к выходу на воду, собственники баз — стоянки.

Владельцам маломерных судов перед эксплуатацией необходимо пройти государственную регистрацию, нанести бортовые номера, получить техническое освидетельствование судна органами ГИМС. При выполнении данных условий и в случае исправного технического состояния плавсредства, его оснащения спасательными и противопожарными средствами разрешается эксплуатация маломерных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Саратовской области во время речной пассажирской навигации (с апреля по сентябрь) перевезено более 33 тыс. пассажиров.

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