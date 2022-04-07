Курган, , 08:20 — REGNUM В реках на территории Курганской области уровень воды в период паводка прогнозируется ниже многолетних средних значений. Об этом сообщает региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Паводок

Тимин Евгений

В целом он будет меньше на 0,5 — 1,5 метра, а в некоторых районах даже на 2,5 метра, отмечает первый замдиректора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов региона Олег Поршаков.

Чиновник добавил, что нынешней весной снег сойдёт на пять-семь дней позже обычного. А затем начнётся пожароопасный сезон. Поршаков призвал граждан вести себя на природе так, чтобы не допускать возгораний. «После пожаров природа восстанавливается очень долго и места прошедших пожаров довольно удручающие», — подчеркнул чиновник.