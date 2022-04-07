Сеул, , 08:20 — REGNUM В первом квартале 2022 года в Южной Корее зафиксировали увеличение объёмов прямых иностранных инвестиций в экономику страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства торговли, промышленности и энергетики.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что с января по март текущего года объём прямых иностранных инвестиций в экономику Южной Кореи составил $5,45 млрд, что на 14,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что наибольший объём инвестиций пришелся на производственный сектор ($16,6 млрд). Однако инвестиции в сектор услуг, напротив, сократились на 9,4%, до $3,77 млрд.

Объём инвестиций из США вырос на 284,7%, до $870 млн, из Китая, Сингапура, Тайваня и Малайзии — на 39%, до $1,19 млрд. Однако инвестиции из ЕС и Великобритании, напротив, сократились на 81,3%, до $580 млн.