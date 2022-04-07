Оренбург, , 08:19 — REGNUM На территории Оренбургской области на утро 7 апреля числится 18 мостов, закрытых для движения. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Паводок orenburg-gov. ru

На сегодняшний день в регионе зафиксировано четыре участка автодорог с переливом талых вод через проезжую часть.

Стоит отметить, днем ранее из-за паводка было закрыто 17 низководных мостов. За сутки список дополнил мост в Домбаровском районе. Через реку Киембай в селе Зарево организована лодочная переправа.

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