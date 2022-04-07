Москва, 7 апреля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским СКА в третьем матче финальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 6:2.

Андрей Пронин ИА REGNUM ЦСКА — СКА

После двух периодов СКА выигрывал со счётом 2:0 после заброшенных шайб нападающих Никиты Гусева и Александра Волкова.

Однако хоккеисты ЦСКА в третьем периоде смогли не только отыграться, но и разгромить соперника, забив шесть голов. Дубль на счету форварда Максима Соркина, также отличились Никита Нестеров, Александр Попов, Павел Карнаухов и Антон Слепышев.

Таким образом, ЦСКА вновь вышел вперёд в серии – 2:1. Следующий матч пройдёт 8 апреля в Москве.