Ачинск, Красноярский край, 7 апреля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Ачинске Красноярского края завершился процесс над местным жителем, которого обвиняли в отправке сообщения о минировании здания суда. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Телефонный звонок

9 октября 2020 года мужчина попытался сорвать заседание суда, на котором должно было рассматриваться дело о нарушении им правил дорожного движения, позвонив и сообщив о ложной угрозе минирования. Сотрудники ведомства вскоре установили личность лжетеррориста.

«Решением Ачинского городского суда Красноярского края за сообщение о лжеминировании житель г. Ачинска получил наказание в виде 6 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима», — отметили в управлении.