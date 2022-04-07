Чебоксары, 7 апреля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Чувашии в январе — феврале 2022 года рождаемость сократилась на 4,8%, смертность снизилась на 7,8%. Соответствующие предварительные данные публикует Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Семья

По информации ведомства, в январе — феврале 2022 года в республике родились 1577 детей, что на 79 человек меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Рождаемость сократилась на 4,8%.

Среди родившихся первенцами в семьях стали 527 детей (33,4% от общего числа родившихся живыми), 542 ребёнка (34,4%) — вторыми, 380 детей (24,1%) — третьими, 126 детей (8%) — четвертыми и более.

Число умерших в январе — феврале 2022 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом снизилось на 255 — до 3018 человек, в том числе скончались пять младенцев. Смертность за указанный период уменьшилась на 7,8%.

В целом численность населения Чувашии сократилась за два месяца на 1441 человека. В то же время убыль населения чуть снизилась: число умерших превысило число родившихся в 1,9 раза (в январе — феврале 2021 года — в два раза).