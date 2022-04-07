Вашингтон, 7 апреля 2022, 08:13 — REGNUM Американская газета The New York Times признала подлинность видеозаписи с убийством раненых российских военных украинскими боевиками.
По утверждению газеты, запись была сделана 30 марта недалеко от деревни к западу от Киева.
Предположительно, произошедшее стало результатом засады ВСУ на российскую колонну.
Напомним, Минобороны РФ распространило информацию о пытках, которым в украинском плену подвергаются российские военные, особенно лётчики.
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