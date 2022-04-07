Иркутск, , 08:12 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 7 апреля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8485 человек, причём вновь семеро из них погибли за последние сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 288 687 (+223 за сутки). Это в разы меньше, чем в начале марта 2022 года.

Госпитализированы 626 (-22 за сутки). В то же время выздоровели 281 507 пациентов (+359 за сутки).

Ещё 659 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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