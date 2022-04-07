Бишкек, 7 апреля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Революцию, произошедшую в апреле 2010 года в Киргизии назвал важным шагом к демократии президент республики Садыр Жапаров 7 апреля в своём обращении к народу.

Иван Шилов ИА REGNUM Садыр Жапаров

По мнению Жапарова, в 2010 году весь мир изменил своё представление о народе Киргизии, оценив его высокие морально-нравственные качества. Среди таких качеств президент упомянул честь, достоинство и стремление к свободе и справедливости.

Жапаров отметил, что принимавшие участие в апрельской революции 2010 года «мужественные и отважные соотечественники» свергли коррумпированную власть и стали настоящими героями своего времени. Жапаров заявил, что имена этих героев «навсегда вписаны золотыми буквами в историю Кыргызстана».

По словам президента Киргизии, результатом революции стала реализация принципов демократии и дальнейшие уверенные шаги в развитии государства.

Напомним, 7 апреля 2010 года в Киргизии произошла вторая в новейшей истории страны революция. Второй президент Киргизии Курманбек Бакиев был свергнут и вынужден бежать из страны, в настоящее время он проживает в Минске. В Киргизии Бакиев заочно приговорён к пожизненному лишению свободы. Во время революции погибли более 80 человек и несколько сотен получили ранения. Власть в Киргизии перешла к временному правительству во главе с Розой Отунбаевой.