Абакан, 7 апреля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Соболезнования в связи со смертью политика, депутата Госдумы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского выразил глава Хакасии Валентин Коновалов. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

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«Ушёл яркий, харизматичный, неординарный политик. Он навсегда вошёл в политическую историю современной России», — подчеркнул Коновалов.

Он выразил соболезнования родным и близким, коллегам политика: «Мужества и сил, скорбим вместе с вами».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Ему было 75 лет.

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