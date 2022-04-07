* талибов — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, 7 апреля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Несколько студентов Бадахшанского университета в Афганистане сообщили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ворвались в их общежитие и избили всех студентов. Об этом сообщает газета «8 Собх».

isafmedia Талибы (запрещенная в РФ организация)

Один из студентов рассказал на условиях анонимности, что вечером двое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в их общежитие, когда учащиеся вернулись после совершения вознесения молитвы «таравих» (желательный намаз, который совершается в месяц Рамадан после обязательной ночной молитвы и длится до появления зари; совершается как индивидуально, так и коллективно), и занимались в своих комнатах.

По словам студента, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили их по подозрению в том, что они не совершили молитву «таравих». Он добавил, что в результате избиения два студента получили тяжкие телесные повреждения и были доставлены в провинциальную больницу.

Необходимо отметить, что люди уже жаловались на нарушение их частной жизни талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).