Москва, 7 апреля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Рубль 6 апреля перешел в наступление с открытия Мосбиржи и торговался в плюсе до закрытия торговой сессии, заявил корреспонденту финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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По итогам дня рубль подорожал к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 4,34%, до 79,70 руб., евро/рубль — на 4,92%, до 87,00 руб., фунт/рубль — на 4,18%, до 105,50 руб.

Рубль усилил темпы роста после объявления новых санкционных мер со стороны США и Великобритании. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о невозможности немедленного отказаться от российских поставок энергоносителей.

Участники рынка расценили, что санкции вряд ли смогут усилить имеющееся санкционное давление на экономику и банковский сектор России.

Рубль по-прежнему остается в выигрышном положении из-за ограничительных мер ЦБ России. Он игнорирует все негативные новости, включая ралли доллара и снижение нефтяных котировок.

Курс доллара взял курс к уровню 76 руб. Это максимальный уровень для ослабления доллара, поскольку России не выгоден сильный рубль.

Есть вероятность, что в ближайшее время Центробанк РФ начнёт отменять валютные ограничения.

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