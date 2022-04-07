Томск, , 08:08 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выразил соболезнования родным, близким и однопартийцам лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик скончался 6 апреля, в Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Жвачкин Kremlin.ru

«Никогда не был сторонником Владимира Жириновского, но всегда отдавал должное его реактивности, колоссальной интуиции, ораторскому мастерству, непревзойдённому артистизму, многим другим выдающимся лидерским качествам, которые почти треть века делали его одним из самых ярких публичных политиков страны», — отметил глава региона.

По его мнению, без Жириновского политический ландшафт в России уже не будет прежним.