Пермь, , 08:07 — REGNUM В Перми на скамье подсудимых окажется местный житель, который проявил агрессию в отношении бойца Росгвардии. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Суд Kakprosto.ru

По данным следствия, ночью 23 января 2022 года пьяный пермяк дебоширил, находясь в кафе. Охранники вывели мужчину на улицу, где передали прибывшим сотрудникам Управления вневедомственной охраны Росгвардии. Бойцы попытались усадить дебошира в служебный автомобиль, но пьяный горожанин оказал сопротивление и применил физическую силу в отношении одного из сотрудников Росгвардии.

Мужчину обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Материалы уголовного дела направлены в суд.