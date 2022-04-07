Москва, , 08:07 — REGNUM О героических действиях командира инженерно-десантной роты, капитана Александра Романова в ходе специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) России по денацификации Украины рассказали 7 апреля в Минобороны РФ.

Командир инженерно-десантной роты, капитан Александр Романов Минобороны РФ

Отмечается, что группа под командованием капитана обнаружила диверсионно-разведывательную группу украинских нацистов, которые устанавливали минно-взрывные заграждения на подступах к одному из населенных пунктов, подконтрольного киевским боевикам.

Также указывается, что капитан, оценив ситуацию и используя рельеф местности занял со своей группой позиции, которые исключили всякую возможность нацистов к отступлению, и приготовился дать бой врагу.

«В ходе внезапной атаки российских инженеров националисты оказались заблокированы между позициями российских войск и заминированной дорогой. Ведя ответный огонь, отступая, один из националистов совершил подрыв на мине, установленной ими», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что после окончания боя часть получивших осколочные ранения киевских боевиков сложила оружие и сдалась. После этого Романов вместе с подразделением провели разминированию дороги, в ходе которого капитан лично обнаружил и обезвредил 26 мин.

«Благодаря решительным действиям, высокому уровню профессиональной подготовки капитана Александра Романова была обезврежена группа вражеских диверсантов, разминирован участок дороги, что создало предпосылки для освобождения города от украинских радикалов. При этом потерь в подразделении российских инженеров не допущено», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали о героических действиях командира роты, капитана Ивана Пахомова в ходе специальное военной операции Вооружённых сил (ВС) России по денацификации Украины.

Читайте также: В Минобороны РФ сообщили о подвиге капитана Пахомова