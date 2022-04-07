Джакарта, 7 апреля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что посетит ряд стран-членов G20 в Европе, сообщает Kompas.

(сс) Prayitno Индонезия

«Скорее всего, я поеду в Европу, чтобы поговорить один за другим с членами G20 о том, как найти лучший способ справиться с этой очень сложной ситуацией вокруг Украины», — заявила Ретно Марсуди в парламентском комплексе в Джакарте.

Индонезия, председательствующая в G20, хотела бы внести свой вклад в решение этого вопроса.

«Потому что, если вопрос не будет решен, это повлияет на G20 и на всех нас», — объяснила глава МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, полноценное участие США в G20 невозможно в присутствии России, заявила 6 апреля американский министр финансов Джанет Йеллен в Конгрессе.

Подробнее в материале:США не хотят сидеть c РФ за одним столом на G20