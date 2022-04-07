Кабул, , 08:05 — REGNUM Больница скорой помощи Кабула сообщила, что в больницу доставлено 11 человек, пострадавших в результате взрыва в мечети «Пуле-Хешти». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

В больнице

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Министерство внутренних дел заявило, что причиной взрыва стала граната, брошенная в верующих во время полуденной молитвы. В связи с нападением задержан один человек.

Больница скорой медицинской помощи сообщила на своей странице в «Твиттере», что семь человек, пострадавших в результате взрыва, госпитализированы, ещё четыре человека получили медицинскую помощь и были выписаны.

Мечеть «Пули-Хешти» («Кирпичный мост») — одна из самых известных мечетей Кабула, построенная в XVIII веке. Она расположена в густонаселенном районе Кабула, недалеко от Президентского дворца и некоторых министерств.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

Взрыв произошёл вскоре после инцидента в «Саройе-Шахзада» («Дворец принца») — крупнейшем валютном рынке Афганистана, где была брошена граната, в результате взрыва которой погиб, по меньшей мере один, и было ранено 59 человек.

Мечеть «Пули-Хешти» расположена в густонаселенном районе Кабула, недалеко от Президентского дворца и некоторых министерств.