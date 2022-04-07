Парламент Казахстана ратифицировал конвенцию ООН о мировых соглашениях
Астана, 7 апреля, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Верхняя палата (сенат) парламента Казахстана 7 апреля ратифицировала Конвенцию ООН о международных мировых соглашениях, которые были достигнуты в результате процедуры медиации. Заседание транслировалось на сайте парламента.
Конвенция ООН направлена на усиление гарантий соблюдения международных коммерческих соглашений, достигнутых в рамках признанной национальным законодательством процедуры медиации. Она распространяется только на международные коммерческие споры между двумя и более компаниями из разных стран-участниц. Отмечается, что её принятие должно положительно повлиять на инвестиционную привлекательность Казахстана.
Теперь документ должен поступить на подпись президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Киргизии Садыр Жапаров обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой открыть наземную границу для киргизстанцев.