Астана, 7 апреля, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Верхняя палата (сенат) парламента Казахстана 7 апреля ратифицировала Конвенцию ООН о международных мировых соглашениях, которые были достигнуты в результате процедуры медиации. Заседание транслировалось на сайте парламента.

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Конвенция ООН направлена на усиление гарантий соблюдения международных коммерческих соглашений, достигнутых в рамках признанной национальным законодательством процедуры медиации. Она распространяется только на международные коммерческие споры между двумя и более компаниями из разных стран-участниц. Отмечается, что её принятие должно положительно повлиять на инвестиционную привлекательность Казахстана.

из заключения комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Казахстана «Конвенция создаёт согласованные правовые рамки для обеспечения права ссылаться на мировое соглашение, а также делает возможным обращение в компетентный орган (суд) для признания и приведения их в исполнение в другой юрисдикции — как в странах-участницах, так и в рамках региональных организаций экономической интеграции».

Теперь документ должен поступить на подпись президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Киргизии Садыр Жапаров обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой открыть наземную границу для киргизстанцев.