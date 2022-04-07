Канск, Красноярский край, , 08:02 — REGNUM Следователи в Канске Красноярского края организовали проверку по факту гибели двух девочек 14 и 15 лет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону, подростки 6 апреля утонули в реке Кан.

Полынья, в которую упали подростки. Канск, Красноярский край ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

По предварительным данным, вечером они встретились в городе, после чего вместе пошли на реку.

«При пересечении реки Кан по льду с правого берега на левый подростки подошли к образовавшейся на реке полынье и упали в воду. В рамках проверки установлен мужчина, ставший очевидцем трагедии», — отметили в ведомстве.

В настоящее время ведутся поиски тела детей.