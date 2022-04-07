Эр-Рияд, 7 апреля, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии обещают помочь выделению Йемену $3 млрд в качестве экономической помощи стране, 7 апреля сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой власти королевства.

ИА REGNUM Доллар

Отмечается, что Эр-Рияд приветствует йеменского лидера Абд-Раббу Мансура Хади создать президентский совет республики и передать ему свои полномочия. Из указанной суммы $2 млрд будут направлены Саудовской Аравией, а еще $1 млрд будет предоставлен Объеденными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Кроме того, власти королевства намерены направить $300 млн на гуманитарную программу ООН для Йемена.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Абд-Раббу Мансур Хади призвал страны Персидского залива оказать помощь Йемену из-за топливного кризиса в государстве и надвигающегося на республику голода.