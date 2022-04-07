Чебоксары, , 07:59 — REGNUM В Калининском районе Чебоксар завершено расследование и передано в суд уголовное дело по факту попытки убийства и поджога дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал ранее судимый 51-летний чебоксарец. Следствие полагает, что он совершил преступление в ночь с 4 на 5 декабря 2021 года в деревянной постройке своего знакомого по ул. К. Либкнехта в Чебоксарах.

По версии правоохранителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он побил во время ссоры своего знакомого, а затем нанёс ему не менее семи ножевых ранений — в грудную клетку, живот и бедро.

«Полагая, что пострадавший скончался, он поджёг постельные принадлежности и иные предметы в деревянной постройке. Потерпевший очнулся во время пожара и самостоятельно выбрался из горящего строения, а затем был обнаружен при тушении пожара соседом и доставлен в больницу», — говорят в надзорном ведомстве.

Следствие также считает, что 4 сентября 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он ударил супругу во время скандала черенком от лопаты — в результате у женщины диагностировали закрытый перелом ребра.

Чебоксарца обвинили в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч.1 ст. 105 УК РФ), умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и причинении лёгкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Дело будет рассматриваться в Калининском районном суде Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах в сентябре 2021 года на улице Эльгера подожгли офисное здание. У подозреваемого в преступлении изъяли зажигалки и биту.

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