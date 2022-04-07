Рим, , 07:56 — REGNUM Версию киевских властей о событиях в Буче считают «фальшивой» те же, кто хочет, чтобы Киев «сдался» России, заявил 6 апреля глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Луиджи Ди Майо Иван Шилов © ИА REGNUM

«Там нет фейков и нет спецэффектов. Все трупы там — правда», — сказал он.

Напомним, ранее депутат Европарламента от итальянской «Лиги» Франческа Донато заявила, что версия киевских властей о событиях в Буче вызывает большие сомнения.

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Украина не была ни мирным государством, ни государством демократическим, а чтобы понять, что в действительно произошло в Буче, необходимо независимое расследование, отметила она.

Вице-спикер Европарламента Пино Пичерно дал отповедь Донато, заявив, что с событиями в Буче «все ясно» и указав, что зал Европарламента «не должен становиться рупором для произнесения недопустимых мнений».