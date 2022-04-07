Москва, , 09:20 — REGNUM В Москве начался приём заявок на конкурс «Городская творческая мастерская». Об этом 7 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В рамках мероприятия все москвичи, независимо от возраста, могут присылать свои рисунки, фотографии, поделки, литературные произведения, а также записи музыкальных и танцевальных номеров. К участию в конкурсе приглашаются не только семейные команды, но и индивидуальные участники, а также группы единомышленников.

«Работы принимаются до 12 июня. Экспертное жюри оценит их и выберет победителей. Объявление результатов и церемония награждения намечены на июль. Для всех желающих подготовиться к конкурсу в московских библиотеках и культурных центрах открыты творческие мастерские. До конца заявочной кампании там будут проходить бесплатные занятия. Также специалисты записали видеоуроки по музыке, вокалу, рисованию, хореографии», — сказала Сергунина.

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