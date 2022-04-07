Бразилиа, 7 апреля, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Бразилия может восстановить дипломатические отношения с Венесуэлой при ряде условий, заявил глава бразильского МИД Карлус Альберту Франку Франса в ходе выступления в парламенте.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

«Сейчас, когда США изучают возможность сделать исключение в вопросе об эмбарго на экспорт венесуэльской нефти, мне кажется, мы можем попробовать пересмотреть вопрос дипломатических отношений», — заявил он.

По словам Франсы, Бразилиа ожидает от Каракаса шагов по улучшению ситуации со свободой СМИ в Боливарианской Республике, а также освобождения ряда политических заключенных. При этом он указал, что Бразилия не считает президента Венесуэлы Николаса Мадуро законным главой государства.

Напомним, Бразилия разорвала дипломатические отношения с Венесуэлой в марте 2020 года. Все бразильские дипломаты уехали с венесуэльской территории в апреле 2020 года.