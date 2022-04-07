Пермь, 7 апреля, 2022, 07:54 — ИА Регнум. В Пермском крае организована бесплатная юридическая помощь для беженцев из Донбасса и с Украины. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Пресс-служба правительства Тверской области МФЦ

Бесплатный прием жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Украины по юридическим вопросам осуществляется в филиалах МФЦ «Мои документы». Услуга предоставляется специалистами ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края» и Адвокатской палаты Пермского края.

Квалифицированные юристы и адвокаты проконсультируют по правовым вопросам, в частности, о получении статуса беженца или вынужденного переселенца, предоставлении временного убежища, вопросах трудоустройства.