Новосибирск, 7 апреля, 2022, 07:50 — ИА Регнум. В Новосибирской области из-за обильного таяния снега фиксируются локальные подтопления в низинах и незначительные переливы талыми водами местных дорог. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM У реки

«На некоторых участках местных дорог Баганского, Усть-Тарского, Коченевского, Тогучинского, Краснозерского, Карасукского, Кочковского районов образовались переливы талыми водами», — рассказали в МЧС России.

В ведомстве уточнили, что ограничений движения нет, обстановка находится на круглосуточном контроле.

По прогнозам, вскрытие рек на территории Новосибирской области произойдёт во второй декаде апреля.