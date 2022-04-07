Якутск, 7 апреля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Представители Якутии намерены оказать конкретную помощь Донецкой и Луганской Народным Республикам в строительстве мирной жизни. Для того, чтобы определить, в чём эта помощь будет заключаться, делегация республики отправилась в Донецк, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

Читайте также: В Якутии собрали гуманитарную помощь для детей беженцев из ЛДНР

«Определить более конкретно, какую помощь республика могла бы оказать в строительстве мирной жизни в Донецкой Народной Республике», — указана цель визита.

О поездке делегации проинформировал постпред Якутии при президенте РФ Андрей Федотов.

Как сообщало ИА REGNUM, гуманитарный груз весом в 7,5 тонны отправлен из Якутии в Ростов-на-Дону для жителей Луганской Народной Республики. Помощь в виде продуктов питания, товаров первой необходимости и предметов личной гигиены собрали волонтёры.