Уфа, 7 апреля, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Лошадь и жеребенок погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на автотрассе в Башкирии. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Наталья Хомутова Лошади Пржевальского

Сообщается, что ДТП произошло ночью в Хайбуллинском районе на 72 км автотрассы Юлдыбай — Акъяр — Сара.

По предварительной информации, автомобиль «Daewoo Nexia», за рулем которого находился 18-летний местный житель, наехал на лошадей. В результате водитель понадобилась медицинская помощь.

Отмечается, что погибли лошадь и её жеребёнок. В отношении владельца животных был составлен акт о вольном выпасе скота. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии пришлось организовать погоню за нетрезвым автомобилистом.