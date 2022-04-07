В Башкирии водитель иномарки сбил лошадь и жеребенка
Уфа, 7 апреля, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Лошадь и жеребенок погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на автотрассе в Башкирии. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
Сообщается, что ДТП произошло ночью в Хайбуллинском районе на 72 км автотрассы Юлдыбай — Акъяр — Сара.
По предварительной информации, автомобиль «Daewoo Nexia», за рулем которого находился 18-летний местный житель, наехал на лошадей. В результате водитель понадобилась медицинская помощь.
Отмечается, что погибли лошадь и её жеребёнок. В отношении владельца животных был составлен акт о вольном выпасе скота. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии пришлось организовать погоню за нетрезвым автомобилистом.