Курган, 7 апреля, 2022, 07:48 — ИА Регнум. На украденные мошенниками у граждан России деньги могут производиться закупки оружия и боеприпасов для использования на Украине против российской армии. Об этом заявил руководитель аппарата антитеррористической комиссии аппарата губернатора Курганской области Павел Шевцов, сообщает пресс-служба главы региона.

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Чиновник напомнил, что за 2021 год жители Зауралья потеряли по вине мошенников 145 млн рублей. И хотя с начала спецоперации на Украине число случаев мошенничества снизилось более чем в два раза, неизвестные аферисты продолжают своё чёрное дело. Они не только списывают деньги с банковских счетов, но и оформляют на граждан кредиты, изобретают всё новые и новые способы отъёма денег у населения.

«Сообщая свои данные мошенникам, их жертвой становитесь не только вы, на ваши деньги могут финансироваться террористы, закупаться оружие, которое будут использовать против наших российских солдат», — подчеркнул Шевцов.

Он добавил, что на украинских сайтах по поиску работы встречаются объявления о наборе сотрудников в кол-центры, основной задачей которых является работа против России. И от них можно ожидать всего чего угодно. Чиновник призвал граждан не терять бдительности, сообщать о преступниках в полицию, а также рассказывать своим пожилым знакомым и родственникам, как уберечься от мошеннических уловок.